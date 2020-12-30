Офіс Генпрокурора відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу Дубоносу

"У зв'язку з тим, що нам в повному обсязі не надані всі матеріали кримінального провадження, ні до органу досудового розслідування, ні до Офісу Генерального прокурора, а з вивчених матеріалів, які були надані до клопотання, ми не можемо прийти до висновку, підозра є обґрунтована, чи не обґрунтована в повному обсязі, у зв'язку з цим відкликаємо дане клопотання", - заявив прокурор.

Наразі суддя ВАКС пішла до нарадчої кімнати.

Раніше, Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурора Офісу Генеральної прокуратури України про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Так, у справі Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Дубоносу.





Нагадаємо, ВАКС арештував Дубоноса з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень.





Додамо, що експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара Дубоносу, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.



