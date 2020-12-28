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У справі Татарова остаточно усунули прокурорів САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає кореспондент УНН.

У справі Татарова остаточно усунули прокурорів САП

Так, під час повторного розгляду клопотання у ВАКС про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса, якого підозрюють у підробленні експертизи для екснардепа-забудовника Максима Микитася за хабар (чиї інтереси нібито представляв заступник Офісу Президента Олег Татаров й який нібито був посередником між екснардепом та Дубоносом у домовленості про цей хабар), суддя заявила, що призначено нових прокурорів від Офісу Генерального прокурора України, а не САП.

"Попередніх прокурорів у тому числі Луговського з групи прокурорів виключено. Та визначено їх наступний склад: прокурори з Офісу Генерального прокурора Грицан, Олейнікова, Рудницька, Потапенко, Ушатий…", - сказала суддя.

Так, розгляд клопотання відклали до 29 грудня.

Додамо, що сьогодні у ВАКС запланований розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.

У відповідь у НАБУ заявили, що Офіс Генерального прокурора України здійснив "безпрецедентне" в історії України втручання у розслідування Бюро, передавши справу Татарова до Служби безпеки України та став на його особистий захист.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня у НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

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