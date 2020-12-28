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По делу Татарова окончательно устранили прокуроров САП

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. По делу в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент УНН.

По делу Татарова окончательно устранили прокуроров САП

Так, во время повторного рассмотрения ходатайства в ВАКС о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса, которого подозревают в подделке экспертизы для экс-нардепа-застройщика Максима Микитася за взятку (чьи интересы якобы представлял заместитель Офиса Президента Олег Татаров и который якобы был посредником между экс-нардепом и Дубоносом в договоренности об этой взятке), судья заявила, что назначены новые прокуроры от Офиса Генерального прокурора Украины, а не САП.

"Предварительных прокуроров в том числе Луговского из группы прокуроров исключено. Но определено их следующий состав: прокуроры из Офиса Генерального прокурора Грицан, Олейникова, Рудницкая, Потапенко, Ушатый...", - сказала судья.

Так, рассмотрение ходатайства отложили до 29 декабря.

Добавим, что сегодня в ВАКС запланировал рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову.

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины передал дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро Украины в Службу безопасности Украины.

В ответ в НАБУ заявили, что Офис Генерального прокурора Украины осуществил "беспрецедентное" в истории Украины вмешательство в расследование Бюро, передав дело Татарова в Службу безопасности Украины и принял его личную защиту.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

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