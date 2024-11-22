Офис Генпрокурора: идентифицированы двое расстрелянных военнопленных на Покровском направлении
Киев • УНН
Правоохранители установили личности двух украинских военнопленных, расстрелянных россиянами 10 ноября возле села Новодмитровка. Продолжается расследование по расстрелу еще трех украинских военных.
Правоохранители идентифицировали двух убитых россиянами 10 ноября украинских военнопленных возле села Новодмитровка Покровского района. Также продолжается расследование по расстрелу подразделениями рф еще трех украинских военных. Об этом в эфире «Суспільне.Студія» сообщил заместитель руководителя департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Тарас Семкив, передает УНН.
У нас есть данные, какие именно защитники ВСУ были расстреляны. И мы работаем над тем, чтобы установить, какие именно военнослужащие это совершили. Мы понимаем подразделения, которые это совершают, такие данные фиксируются не только на Донецком направлении, но и на Запорожском, на территории Курской области РФ. Очевидно, что такие действия имеют определенный системный характер, что эти команды отдаются не непосредственно на месте, а в «высоких кабинетах» ВС РФ
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные рф взяли в плен двух украинских бойцов, после этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
На Курщине расстреляли двух безоружных украинских военных - Офис Генпрокурора11 нояб. 2024, 15:57 • 20246 просмотров