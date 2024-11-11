На Курщине расстреляли двух безоружных украинских военных - Офис Генпрокурора

В Курской области расстреляли двух безоружных украинских военных, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса, 11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях обнаружена публикация с видеозаписью вероятного расстрела представителями вс рф двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, добавили прокуроры.

В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств происшествия для привлечения виновных к ответственности.

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