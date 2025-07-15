Офис Генпрокурора будет защищать "Осокорковские луга" в Киеве от застройщика, который хочет отменить заповедный статус

Офис Генпрокурора вступил в судебное дело для сохранения ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Дарницком районе Киева. Застройщик требует отменить заповедный статус для строительства транспортной развязки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора вступила в судебное дело по сохранению ландшафтного заказника местного значения "Осокорковские луга" в Дарницком районе города Киева. - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что объект природно-заповедного фонда был создан в 2019 году на территории площадью 148 га. Целью его создания была охрана и сохранение уникального природного комплекса, среды обитания редких видов флоры и фауны, занесенных в Красную и Зеленую книги Украины, Европейский красный список, а также международными конвенциями.

Несмотря на исключительную природоохранную ценность этой территории, застройщик подал иск в суд с требованием отменить заповедный статус заказника с целью реализации проекта строительства транспортной развязки.

С учетом возможного уничтожения объекта природно-заповедного фонда, в июле 2025 года прокуроры вступили в рассмотрение дела в суде на стороне Киевского городского совета, Киевской городской военной администрации и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. - указали в прокуратуре.

Напомним

В январе сообщалось, что одна из крупнейших строительных компаний Киева - Stolitsa Group просит признать недействительным решение Киевского горсовета о создании ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Соответствующий иск подала аффилированная компания застройщика ООО "Контактбудсервис" в Киевский окружной административный суд. Отмечалось, что статус заказника мешает проектированию новой застройки южнее улицы Коллекторной в Дарницком районе Киева.

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