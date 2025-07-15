Офіс Генпрокурора захищатиме "Осокорківські луки" в Києві від забудовника, який хоче скасувати заповідний статус

Офіс Генпрокурора вступив у судову справу для збереження ландшафтного заказника "Осокорківські луки" у Дарницькому районі Києва. Забудовник вимагає скасувати заповідний статус для будівництва транспортної розв'язки. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора вступила у судову справу щодо збереження ландшафтного заказника місцевого значення "Осокорківські луки" у Дарницькому районі місті Києві - йдеться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі нагадали, що об’єкт природно-заповідного фонду було створено у 2019 році на території площею 148 га. Метою його створення була охорона та збереження унікального природного комплексу, середовища існування рідкісних видів флори і фауни, занесених до Червоної та Зеленої книг України, Європейського червоного списку, а також міжнародними конвенціями.

Попри виняткову природоохоронну цінність цієї території, забудовник подав позов до суду з вимогою скасувати заповідний статус заказника з метою реалізації проєкту будівництва транспортної розв’язки

З урахуванням можливого знищення об’єкта природно-заповідного фонду, у липні 2025 року прокурори вступили у розгляд справи в суді на стороні Київської міської ради, Київської міської військової адміністрації і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо

В січні повідомлялось, що один з найбільших будівельних компаній Києва - Stolitsa Group просить визнати нечинним рішення Київської міськради про створення ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Відповідний позов подала афілійована компанія забудовника ТОВ "Контактбудсервіс" до Київського окружного адміністративного суду. Зазначалось, що статус заказника заважає проєктуванню нової забудови південніше вулиці Колекторної у Дарницькому районі Києва.

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