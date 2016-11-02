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Офис Amnesty International без предупреждения опечатали в Москве

Офис Amnesty International без предупреждения опечатали в Москве

Киев • УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня утром в Москве без предупреждения опечатали офис правозащитной неправительственной организации "Amnesty International". Об этом на своей странице в Facebook сообщает сотрудник московского офиса "Amnesty International" Иван Кондратенко, передает УНН.

"Сегодня утром мы обнаружили, что офис Amnesty в Москве опечатан, замки выломаны (и вставлены новые), написано, что нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вывезти вещи. Все наши компьютеры, бумаги, личные вещи - все осталось там за закрытыми дверями. Судя по всему, приходили рано утром - аккумуляторы для компьютеров только перестали пищать, электричество отключено. Никакого письма, сообщения, даже звонка - ничего не было. Amnesty арендовала здесь офис более двадцати лет", - говорится в сообщении.

Сотрудник добавил, что попытки выяснить, что случилось, завершились неудачно.

"Первые часы мы пытались выяснить, что произошло, звонили по телефону, написанному на бумажке на двери, но на том конце провода - тишина. Звонили в департамент горимущества Москвы, но и там пока ничего не знают", - пишет И. Кондратенко.

Он добавил, что "Amnesty International" оплачивали счета все двадцать лет. А также отметил, что это был первый и пока единственный офис правозащитной компании в России.

Как сообщал УНН, международная правозащитная организация AmnestyInternational требует от крымской власти прекратить преследование заключенного крымскотатарского активиста Эмира-Усеина Куку и его семьи.

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