Офис Amnesty International без предупреждения опечатали в Москве

"Сегодня утром мы обнаружили, что офис Amnesty в Москве опечатан, замки выломаны (и вставлены новые), написано, что нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вывезти вещи. Все наши компьютеры, бумаги, личные вещи - все осталось там за закрытыми дверями. Судя по всему, приходили рано утром - аккумуляторы для компьютеров только перестали пищать, электричество отключено. Никакого письма, сообщения, даже звонка - ничего не было. Amnesty арендовала здесь офис более двадцати лет", - говорится в сообщении.

Сотрудник добавил, что попытки выяснить, что случилось, завершились неудачно.

"Первые часы мы пытались выяснить, что произошло, звонили по телефону, написанному на бумажке на двери, но на том конце провода - тишина. Звонили в департамент горимущества Москвы, но и там пока ничего не знают", - пишет И. Кондратенко.

Он добавил, что "Amnesty International" оплачивали счета все двадцать лет. А также отметил, что это был первый и пока единственный офис правозащитной компании в России.

Как сообщал УНН, международная правозащитная организация AmnestyInternational требует от крымской власти прекратить преследование заключенного крымскотатарского активиста Эмира-Усеина Куку и его семьи.