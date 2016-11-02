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Офіс Amnesty International без попередження опечатали у Москві

Офіс Amnesty International без попередження опечатали у Москві

Київ • УНН

 • 9946 перегляди

КИЇВ. 2листопада. УНН. Сьогодні зранку у Москві без попередження опечатали офіс правозахисної неурядової організації "Amnesty International". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє співробітник московського офісу "Amnesty International" Іван Кондратенко, передає УНН.

"Сьогодні зранку ми виявили, що офіс Amnesty в Москві опечатано, замки виламані (і вставлені нові), написано, що потрібно звертатися до департаменту міського майна Москви з листом, щоб вивезти речі. Усі наші комп'ютери, папери, особисті речі - все залишилося там за закритими дверима. Судячи з усього, приходили рано вранці - акумулятори для комп'ютерів щойно перестали пищати, електрику відключено. Ніякого листа, повідомлення, навіть дзвінка - нічого не було. Amnesty орендувала тут офіс більше двадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Співробітник додав, що спроби з'ясувати, що трапилося, завершились невдало.

"Перші години ми намагалися з'ясувати, що сталося, телефонували за номером, написаним на папірці на двері, але на тому кінці дроту - тиша. Дзвонили до департаменту міськмайна Москви, але і там поки що нічого не знають", - пише І.Кондратенко.

Він додав, що "Amnesty International" оплачували рахунки усі двадцять років. А також зауважив, що це був перший і поки що єдиний офіс правозахисної компанії у Росії.

Як повідомляв УНН, міжнародна правозахисна організація AmnestyInternational вимагає від кримської влади припинити переслідування ув’язненого кримськотатарського активіста Еміра-Усеїна Куку та його родини

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