ОЭСР: украинский МСБ вдвое чаще испытывает трудности с доступом к финансированию

"Из-за своих размеров МСП имеют определенные трудности, которые не стоят перед крупными игроками. Прежде всего - это доступ к финансированию. По нашим данным (двухлетней давности в отношении стран восточного партнерства ЕС), количество МСП Украины, которые сообщили о трудностях с доступом к финансированию, было почти в 2 раза больше, чем в среднем по шести странам европейского партнерства", - сказал Томпсон.



По его словам, украинскому малому и среднему бизнесу нужны прежде всего стабильные прозрачные правила игры по налогам, административной нагрузке, регулированию, коррупции и тому подобное. Ведь крупные компании умеют работать в ужасных институциональных условиях. А когда сектор МСБ не развивается успешно, это означает, что в деловой среде что-то происходит не так.



Как уточнил он, также украинскому МСБ нужен доступ к международным рынкам, особенно в условиях соглашения с ЕС.



"Прежде всего мы хотим сделать акцент на политических барьерах, сложностях налогового администрирования, сложностях проведения различного рода регулирования, особенно процедур на границе при экспорте. В общем здесь есть определенный прогресс. Мы приветствуем создание "единого окна "на таможне", - добавил Томпсон.



Как сообщал УНН, 15 июня Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Степан Кубов и заместитель генсекретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мари Кивиниеми подписали соглашение, продлевающее действие Меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества между правительством Украина и ОЭСР.