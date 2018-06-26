ОЕСР: український МСБ удвічі частіше має труднощі з доступом до фінансування

"Через свої розміри МСП мають певні труднощі, які не стоять перед великими гравцями. Насамперед – це доступ до фінансування. За нашими даними (дворічної давності щодо країн східного партнерства ЄС), кількість МСП України, які повідомили про труднощі з доступом до фінансування, була майже в 2 рази більшою, ніж у середньому по шести країнах європейського партнерства", - сказав Томпсон.



За його словами, українському малому та середньому бізнесу потрібні насамперед стабільні прозорі правила гри щодо податків, адміністративного навантаження, регулювання, корупції тощо. Адже великі компанії вміють працювати у жахливих інституційних умовах. А коли сектор МСБ не розвивається успішно, це означає що у діловому середовищі щось відбувається не так.



Як уточнив він, також українському МСБ потрібен доступ до міжнародних ринків, особливо в умовах угоди з ЄС.



"Насамперед ми хочемо зробити акцент на політичних бар'єрах, складнощах податкового адміністрування, складнощах проведення різного роду регулювання, особливо процедур на кордоні при експорті. Загалом тут є певний прогрес. Ми вітаємо створення "єдиного вікна" на митниці", - додав Томпсон.



Як повідомляв УНН, 15 червня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник Генсекретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Марі Ківініємі підписали угоду, якою продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва між урядом України та ОЕСР.