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ОЕСР: український МСБ удвічі частіше має труднощі з доступом до фінансування

ОЕСР: український МСБ удвічі частіше має труднощі з доступом до фінансування

Київ • УНН

 • 9366 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. В Україні кількість малих та середніх підприємств, які мають труднощі з доступом до фінансування, удвічі перевищує середній показних по шести країнах східного партнерства ЄС. Про це на Національному форумі розвитку МСБ 2018 повідомив керівник ОЕСР Євразія Вільям Томпсон, передає кореспондент УНН.

"Через свої розміри МСП мають певні труднощі, які не стоять перед великими гравцями. Насамперед – це доступ до фінансування. За нашими даними (дворічної давності щодо країн східного партнерства ЄС), кількість МСП України, які повідомили про труднощі з доступом до фінансування, була майже в 2 рази більшою, ніж у середньому по шести країнах європейського партнерства", - сказав Томпсон.

За його словами, українському малому та середньому бізнесу потрібні насамперед стабільні прозорі правила гри щодо податків, адміністративного навантаження, регулювання, корупції тощо. Адже великі компанії вміють працювати у жахливих інституційних умовах. А коли сектор МСБ не розвивається успішно, це означає що у діловому середовищі щось відбувається не так.

Як уточнив він, також українському МСБ потрібен доступ до міжнародних ринків, особливо в умовах угоди з ЄС.

"Насамперед ми хочемо зробити акцент на політичних бар'єрах, складнощах податкового адміністрування, складнощах проведення різного роду регулювання, особливо процедур на кордоні при експорті. Загалом тут є певний прогрес. Ми вітаємо створення "єдиного вікна" на митниці", - додав Томпсон.

Як повідомляв УНН, 15 червня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та заступник Генсекретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Марі Ківініємі підписали угоду, якою продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва між урядом України та ОЕСР.

Українські Національні Новини

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