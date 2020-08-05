Башню Азади в Тегеране - подсветили цветами флага Ливана в память жертв взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Один из главных символов иранской столицы — башня Азади — окрасилась в среду в цвета флага Ливана в знак солидарности с жертвами катастрофы в Бейруте. Об этом сообщает корреспондент российского федерального агентства ТАСС с места событий, пишет УНН.
Также на башне появились надписи на арабском и английском “молимся за Бейрут”, “Бейрут в наших сердцах” и “Ливан, будь сильным”.
Отметим, что ранее самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае была освещена в цвета флага Ливана после страшного взрыва в Бейруте. Как заявила на своей странице в Twitter администрация Бурдж-Халифа, это сделано в “знак солидарности с братским народом”.
“Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения”, — говорилось в сообщении Бурдж-Халифы.