Вежу Азаді у Тегерані - підсвітили кольорами прапору Лівану у пам'ять жертв вибуху

Також на вежі з’явилися написи арабською та англійською “молимося за Бейрут”, “Бейрут в наших серцях” і “Ліван, будь сильним”.

Відзначимо, що раніше найвищий будинок світу — Бурдж-Халіфа в Дубаї була освітлена в кольори прапора Лівану після страшного вибуху в Бейруті. Як заявила на своїй сторінці в Twitter адміністрація Бурдж-Халіфа, це зроблено в “знак солідарності з братським народом”.

“Співчуття нашим братам в Лівані! Дай народу Лівану терпіння і розради”, — говорилося в повідомленні Бурдж-Халіфа.