Вежу Азаді у Тегерані - підсвітили кольорами прапору Лівану у пам'ять жертв вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Один з головних символів іранської столиці — вежа Азаді — була забарвлена в середу в кольори прапора Лівану в знак солідарності з жертвами катастрофи в Бейруті. Про це повідомляє кореспондент російського федерального агентства ТАСС з місця подій, пише УНН.
Також на вежі з’явилися написи арабською та англійською “молимося за Бейрут”, “Бейрут в наших серцях” і “Ліван, будь сильним”.
Відзначимо, що раніше найвищий будинок світу — Бурдж-Халіфа в Дубаї була освітлена в кольори прапора Лівану після страшного вибуху в Бейруті. Як заявила на своїй сторінці в Twitter адміністрація Бурдж-Халіфа, це зроблено в “знак солідарності з братським народом”.
“Співчуття нашим братам в Лівані! Дай народу Лівану терпіння і розради”, — говорилося в повідомленні Бурдж-Халіфа.