Одному из директоров кипрской структуры "Агрейна" суд назначил залог в 192 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Днепровский районный суд г. Киева частично удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и назначил подозреваемому по делу "Агрейна" залог в размере 192 тыс. грн, передает УНН.
Прокурор просил суд применять к нему меру пресечения в виде залога в размере 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Суд принял решение применить к подозреваемому залог в размере 120 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что равно 192 тыс. грн.
Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.
Также напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.