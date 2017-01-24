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Одному из директоров кипрской структуры "Агрейна" суд назначил залог в 192 тыс. грн

Одному из директоров кипрской структуры "Агрейна" суд назначил залог в 192 тыс. грн

Киев • УНН

 • 5882 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Днепровский районный суд г. Киева частично удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и назначил подозреваемому по делу "Агрейна"  залог в размере 192 тыс. грн, передает УНН.

Прокурор просил суд применять к нему меру пресечения в виде залога в размере 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Суд принял решение применить к подозреваемому залог в размере 120 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что равно 192 тыс. грн.

Накануне в СБУ сообщили, что во время обысков у подозреваемых служащих "Агрейна" изъяли 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, а также документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

Также напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.

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