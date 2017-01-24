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Одному з директорів кіпрської структури “Агрейну” суд призначив заставу у 192 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Дніпровський районний суд м. Києва частково задовольнив клопотання столичної прокуратури та призначив підозрюваному у справі “Агрейну” заставу у розмірі 192 тис. грн, передає УНН.

Прокурор просив суд застосовувати до нього міру запобіжного заходу у вигляді застави розміром 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Суд прийняв рішення застосувати до підозрюваного заставу у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 192 тис. грн.

Напередодні в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних в службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетне до виводу активів українських фермерів в офшори.

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