Одному з директорів кіпрської структури “Агрейну” суд призначив заставу у 192 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Дніпровський районний суд м. Києва частково задовольнив клопотання столичної прокуратури та призначив підозрюваному у справі “Агрейну” заставу у розмірі 192 тис. грн, передає УНН.
Прокурор просив суд застосовувати до нього міру запобіжного заходу у вигляді застави розміром 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Суд прийняв рішення застосувати до підозрюваного заставу у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 192 тис. грн.
Напередодні в СБУ повідомили, що під час обшуків у підозрюваних в службовців “Агрейну” вилучили 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, а також документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи.
Також нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетне до виводу активів українських фермерів в офшори.