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Одному из депутатов Ужгородского горсовета вручили уведомление о подозрении во взяточничестве

Одному из депутатов Ужгородского горсовета вручили уведомление о подозрении во взяточничестве

Киев • УНН

 • 10250 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Одному из депутатов Ужгородского городского совета вручили уведомление о подозрении в получении взятки за решение "земельных" вопросов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

"Прокурором Закарпатской области сообщено о подозрении одному из депутатов Ужгородского городского совета, который является одним из фигурантов уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на то, что последний находится на лечении в одном из мед учреждений, с ним все же проведены первоочередные следственные действия и обеспечена круглосуточная охрана.

Прокуратурой подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы денежных залогов.

Как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачена коррупционная схема, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе городского головы Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двоих должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел под прокуратуру в городе. Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа.

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