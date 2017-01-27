Одному з депутатів Ужгородської міськради вручили повідомлення про підозру в хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Одному з депутатів Ужгородської міської ради вручили повідомлення про підозру в одержанні хабара за вирішення “земельних” питань. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.
“Прокурором Закарпатської області повідомлено про підозру одному з депутатів Ужгородської міської ради, який є одним з фігурантів у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою”, — скзаано у повідомленні.
Також зазначається, що незважаючи на те, що останній перебуває на лікуванні у одному з мед закладів, з ним все ж проведено першочергові слідчі дії і забезпечено цілодобову охорону.
Прокуратурою подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою безвизначення суми грошових застав.
Як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місі. Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов’язків І.Цапа.