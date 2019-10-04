Задержали одного из участников банды, которая обстреляла дом прокурора в Кропивницком

С огнестрела несколько раз целились в сторону дома и двора. Дома были жена i двое маленьких детей потерпевшего. При этом прокурору и его семье угрожали расправой. Сейчас нападающим грозит до девяти лет заключения.

"Нападавшие причастны к одному из преступных группировок, противоправную деятельность которого именно розслiдував наш пострадавший прокурор. Часть нападавших уже установлены. Двум объявили о подозрение. Одного задержали. В отношении других участников - следствие по ним еще работает", - прокомментировала она.

Напомним, следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.