Задержали одного из участников банды, которая обстреляла дом прокурора в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Один из участников банды, обстреляла дом прокурора в Кропивницкому 1 октября задержали. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кировоградской области Наталья Алексеенко.
С огнестрела несколько раз целились в сторону дома и двора. Дома были жена i двое маленьких детей потерпевшего. При этом прокурору и его семье угрожали расправой. Сейчас нападающим грозит до девяти лет заключения.
"Нападавшие причастны к одному из преступных группировок, противоправную деятельность которого именно розслiдував наш пострадавший прокурор. Часть нападавших уже установлены. Двум объявили о подозрение. Одного задержали. В отношении других участников - следствие по ним еще работает", - прокомментировала она.
Напомним, следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.
Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.