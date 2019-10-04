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Одного з учасників банди, яка обстріляла будинок прокурора в Кропивницькому, затримали

Київ • УНН

 • 12708 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Одного з учасників банди, яка обстріляла будинок прокурора в Кропивницькому 1 жовтня, затримали. Про це кореспонденту УНН повідомила прессекретар прокуратури Кiровоградської областi Наталiя Алєксєєнко.

Одного з учасників банди, яка обстріляла будинок прокурора в Кропивницькому, затримали

З вогнепалу кiлька разiв поцiлили у бiк будинку та подвiр’я. Вдома були дружина i двоє маленьких дiтей потерпiлого. При цьому прокурору та його родинi погрожували розправою. Нинi нападникам загрожує до дев’яти рокiв ув’язнення.

"Нападники причетнi до одного iз злочинних угрупувань, протиправну дiяльнiсть якого саме розслiдував наш потерпiлий прокурор. Частину нападникiв уже встановили. Двом оголосили про пiдозру. Одного затримали. Щодо iнших учасникiв – слiдство по них ще працює", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, слідчі поліції проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівника прокуратури.

Попередня правова кваліфікація злочину – ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

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