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У Кропивницькому обстріляли будинок прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом органів прокуратури Кіровоградщини здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівника прокуратури. Про це УНН поінформували в преccлужбі прокуратури Кіровоградської області.

У Кропивницькому обстріляли будинок прокурора

Подія мала місце 1 жовтня у Кропивницькому. Зокрема, зловмисники здійснили кілька пострілів в бік житлового будинку та подвір’я працівника прокуратури, в той час, як в домоволодінні перебувала дружина та двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору та його родині.

Слідство встановило ймовірну причетність фігурантів кримінального провадження до злочинного угрупування, протиправну діяльність якого і розслідував потерпілий прокурор.

Попередня правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві троє невідомих побили прокурора.

Українські Національні Новини

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