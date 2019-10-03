У Кропивницькому обстріляли будинок прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом органів прокуратури Кіровоградщини здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівника прокуратури. Про це УНН поінформували в преccлужбі прокуратури Кіровоградської області.
Подія мала місце 1 жовтня у Кропивницькому. Зокрема, зловмисники здійснили кілька пострілів в бік житлового будинку та подвір’я працівника прокуратури, в той час, як в домоволодінні перебувала дружина та двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору та його родині.
Слідство встановило ймовірну причетність фігурантів кримінального провадження до злочинного угрупування, протиправну діяльність якого і розслідував потерпілий прокурор.
Попередня правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві троє невідомих побили прокурора.