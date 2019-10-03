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В Кропивницком обстреляли дом прокурора

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Следователями полиции под процессуальным руководством органов прокуратуры Кировоградской осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры. Об этом УНН сообщили в преcc-службе прокуратуры Кировоградской области.

В Кропивницком обстреляли дом прокурора

Событие имело место 1 октября во Кропивницкому. В частности, злоумышленники совершили несколько выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.

Следствие установило вероятную причастность фигурантов уголовного производства к преступной группировке, противоправную деятельность которого и расследовал пострадавший прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве трое неизвестных избили прокурора.

Украинские Национальные Новости

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