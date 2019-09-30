В столице избили прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве трое неизвестных избили прокурора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло ночью. Трое неизвестных неожиданно напали на сотрудника прокуратуры столицы, когда тот возвращался домой. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и туловищу, после чего сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Потерпевший, 1985 года рождения, был госпитализирован с ушибами грудной клетки.
Полиция начала досудебное расследование.
Как писал УНН, недавно в столице избили заместителя председателя КГГА.