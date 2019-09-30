В столице избили прокурора

Происшествие произошло ночью. Трое неизвестных неожиданно напали на сотрудника прокуратуры столицы, когда тот возвращался домой. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и туловищу, после чего сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Потерпевший, 1985 года рождения, был госпитализирован с ушибами грудной клетки.

Полиция начала досудебное расследование.

Как писал УНН, недавно в столице избили заместителя председателя КГГА.