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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице избили прокурора

Киев • УНН

 • 25151 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве трое неизвестных избили прокурора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В столице избили прокурора

Происшествие произошло ночью. Трое неизвестных неожиданно напали на сотрудника прокуратуры столицы, когда тот возвращался домой. Нападавшие нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и туловищу, после чего сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Потерпевший, 1985 года рождения, был госпитализирован с ушибами грудной клетки.

Полиция начала досудебное расследование.

Как писал УНН, недавно в столице избили заместителя председателя КГГА.

Украинские Национальные Новости

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