У столиці побили прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Києві троє невідомих побили прокурора. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вночі. Троє невідомих несподівано напали на співробітника прокуратури столиці, коли той повертався додому. Нападники завдали потерпілому декілька ударів по голові та тулубу, після чого сіли в авто і поїхали у невідомому напрямку. Потерпілий, 1985 року народження, був госпіталізований з забоями грудної клітини.
Поліція розпочала досудове розслідування.
Як писав УНН, нещодавно у столиці побили заступника голови КМДА.