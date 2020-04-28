Одного из крупнейших украинских интернет-провайдеров подозревают в неуплате 6,7 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Руководителю одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг сообщили о подозрении в неуплате 6,7 млн грн налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве разоблачен руководитель одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
"Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн гривен, чем нанес ущерб государственному бюджету на указанную сумму", - отмечается в поввидомленни.
Так, в связи с этим руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Напомним, владельцу компании-провайдера объявили подозрение за возможность доступа ФСБ РФ к данным о крымчанах.