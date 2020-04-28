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Одного з найбільших українських інтернет-провайдерів підозрюють у несплаті 6,7 млн грн податків

Одного з найбільших українських інтернет-провайдерів підозрюють у несплаті 6,7 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Керівнику одного з найбільших український провайдерів інтернету та телекомунікаційних послуг повідомили про підозру у несплаті 6,7 млн грн податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва спільно із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито керівника одного з найбільших український провайдерів інтернету та телекомунікаційних послуг на ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється,що керівник ІТ-компанії протягом 2016-2018 років вносив до фінансово-господарських документів завідомо неправдиві відомості про неіснуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

"Таким чином керівник компанії ухилився від сплати податків на суму 6,7 млн гривень, чим завдав збитків державному бюджету на зазначену суму", - зазначається в поввідомленні.

Так, у зв’язку з цим керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, власнику компанії-провайдера оголосили підозру за можливість доступу ФСБ РФ до даних про кримчан.

Українські Національні Новини

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