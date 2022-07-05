Одно за другим: в Крыму суда продолжают загружать украинским зерном – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. От зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте оккупированного Севастополя отошел загруженный балкер класса "река – море", другой балкер такого класса продолжает погрузку украинским зерном, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Около 10 часов утра балкер с помощью буксиров отошел от причала зернового терминала и далее в сопровождении судна-лоцмана вышел за пределы Севастопольской бухты.
В это время продолжалась нагрузка второго балкера. Над причалами терминала стояла характерная белая дымка пыли – так бывает при погрузке зерновых культур.
Ранее
4 июля, как сообщали СМИ, от зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте Севастополя отошел загруженный украинским зерном российский балкер "Матрос Позинич".
В это время на внешнем рейде Севастополя четыре судна ждали погрузки.
При этом официально российское Министерство обороны еще 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.