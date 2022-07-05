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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Одне за одним: у Криму судна продовжують завантажувати українським зерном – ЗМІ

Одне за одним: у Криму судна продовжують завантажувати українським зерном – ЗМІ

Київ • УНН

 • 136165 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті окупованого Севастополя відійшов завантажений балкер класу "річка – море", інший балкер такого класу продовжує навантаження українським зерном, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

Близько 10-ої години ранку балкер за допомогою буксирів відійшов від причалу зернового терміналу і далі у супроводі судна-лоцмана вийшов за межі Севастопольської бухти.

У цей час тривало навантаження другого балкера. Над причалами терміналу стояв характерний білий серпанок пилу – так буває при навантаженні зернових культур.

Раніше

4 липня, як повідомляли ЗМІ, від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер "Матрос Позинич".

У цей час на зовнішньому рейді Севастополя чотири судна чекали навантаження.

При цьому офіційно російське Міністерство оборони ще 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Українські Національні Новини

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