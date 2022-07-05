Одне за одним: у Криму судна продовжують завантажувати українським зерном – ЗМІ

Деталі

Близько 10-ої години ранку балкер за допомогою буксирів відійшов від причалу зернового терміналу і далі у супроводі судна-лоцмана вийшов за межі Севастопольської бухти.

У цей час тривало навантаження другого балкера. Над причалами терміналу стояв характерний білий серпанок пилу – так буває при навантаженні зернових культур.

Раніше

4 липня, як повідомляли ЗМІ, від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер "Матрос Позинич".

У цей час на зовнішньому рейді Севастополя чотири судна чекали навантаження.

При цьому офіційно російське Міністерство оборони ще 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.