Одне за одним: у Криму судна продовжують завантажувати українським зерном – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті окупованого Севастополя відійшов завантажений балкер класу "річка – море", інший балкер такого класу продовжує навантаження українським зерном, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Близько 10-ої години ранку балкер за допомогою буксирів відійшов від причалу зернового терміналу і далі у супроводі судна-лоцмана вийшов за межі Севастопольської бухти.
У цей час тривало навантаження другого балкера. Над причалами терміналу стояв характерний білий серпанок пилу – так буває при навантаженні зернових культур.
Раніше
4 липня, як повідомляли ЗМІ, від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер "Матрос Позинич".
У цей час на зовнішньому рейді Севастополя чотири судна чекали навантаження.
При цьому офіційно російське Міністерство оборони ще 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.