Російський балкер "Матрос Позынич", завантажений українським зерном, вийшов із Севастополя – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Завантажений українським зерном російський балкер "Матрос Позынич" залишив Севастопольську бухту, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Близько 11:30 балкер відійшов від причалу зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти.
Завантажений до ватерлінії суховантаж пройшов у супроводі буксирів і лоцмана Севастопольською бухтою і близько 12:00 вийшов за бонові ворота. Далі судно повернуло на південний захід і пішло у напрямку мису Херсонес.
О 12:30 у Севастопольську бухту зайшло під навантаження зерном чергове суховантажне судно.
Офіційно російське Міністерство оборони ще 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.
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Як повідомляли ЗМІ, російський балкер "Матрос Позынич" став під навантаження українським зерном у Севастополі 1 липня.
Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, як біля зернового терміналу стоять на завантаженні судна. Так, 23 червня вантажилися зерном одразу два балкери, один із яких класу "річка-море".
Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.
Українська влада звинувачує росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.