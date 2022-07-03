Туреччина затримала російське судно з українським зерном

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«У нас є повна співпраця. Судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра, в понеділок, відбудеться слідча нарада на якій буде вирішено подальшу долю цього судна. Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури і ми сподіваємося на те що судно арештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх хто причетний до цієї оборудки», - розповів Бондар.

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На запитання, чи є прогрес у питаннях щодо відкриття українських портів, розблокування з боку рф в яких Туреччина зобов'язалася бути посередником, Бондар відповів: «Звичайно прогрес є. Тривають консультації, узгоджується час проведення цих багатосторонніх унікацій. Головне зараз узгодити позиції по яких ми працюємо і те, щоб врахували позиції України стосовно виходу кораблів у відкрите море і забезпечення безпеки наших маршрутів і портів… Сподіваюсь що незабаром ми отримаємо відповіді і новини».

Доповнення

У турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. Україна вже звернулась до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів.

Як писав УНН, прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом вивезення росією краденого українського зерна через тимчасово окупований Крим.