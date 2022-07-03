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Турция задержала российское судно с украинским зерном

Турция задержала российское судно с украинским зерном

Киев • УНН

 • 154644 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, которое рф пытается незаконно вывести из Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Бондар в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«У нас есть полное сотрудничество. Судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра, в понедельник, состоится следственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна. Наш запрос передан, запрос Генеральной прокуратуры и мы надеемся на то, что судно арестуют, имущество так же конфискуют и привлекут к ответственности всех, кто причастен к этой сделке», - рассказал Бондар.

Детали

На вопрос, есть ли прогресс в вопросах открытия украинских портов, разблокирование со стороны россии в которых Турция обязалась быть посредником, Бондар ответил: «Конечно прогресс есть. Идут консультации, согласовывается время проведения этих многосторонних уникаций. Главное сейчас согласовать позиции по которым мы работаем и то, чтобы учли позиции Украины относительно выхода кораблей в открытое море и обеспечения безопасности наших маршрутов и портов... Надеюсь, что скоро мы получим ответы и новости».

Дополнение

В турецкий порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина уже обратилась к турецкой стороне с просьбой принять неотложные меры.

Как писал УНН, прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя возбудила уголовное производство по факту вывоза россией краденого украинского зерна через временно оккупированный Крым.

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