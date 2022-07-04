Российский балкер "Матрос Позынич", загруженный украинским зерном, вышел из Севастополя – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Загруженный украинским зерном российский балкер "Матрос Позынич" покинул Севастопольскую бухту, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Около 11:30 балкер отошел от причала зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте, являющейся частью большой Севастопольской бухты.
Загруженный в ватерлинию сухогруз прошел в сопровождении буксиров и лоцмана Севастопольской бухтой и около 12:00 вышел за боновые ворота. Далее судно повернуло на юго-запад и пошло в направлении мыса Херсонес.
В 12:30 в Севастопольскую бухту зашел под погрузку зерном очередной сухогруз.
Официально российское Министерство обороны еще 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.
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Как сообщали СМИ, российский балкер "Матрос Позынич" стал под погрузку украинским зерном в Севастополе 1 июля.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, как у зернового терминала стоят на погрузке судна. Так, 23 июня грузилось зерном сразу два балкера, один из которых класса "река-море".
Незаконный вывоз россией украинского зерна через оккупированный Крым в третьи страны расследует украинская прокуратура.
Украинские власти обвиняют россию в похищении украинского зерна на оккупированных территориях. россия это отрицает.