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Одна из версий – целенаправленное убийство: генпрокурор о гибели Вадатурского

Одна из версий – целенаправленное убийство: генпрокурор о гибели Вадатурского

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин, комментируя гибель владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского, отметил – следствие рассматривает версию целенаправленного убийства. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"В деле было безотлагательно начато досудебное расследование. Сейчас действительно одна из версий - это целенаправленное убийство Вадатурского и его семьи", – сказал Костин.

Кроме того, по его словам, в рамках расследования уголовного производства назначено несколько экспертиз.

"Уже опрошено более 50 свидетелей. То есть безотлагательные следственные действия продолжаются. Когда будет больше информации - Офис генерального прокурора очень быстро эту информацию обнародует. Безусловно, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию", - добавил Костин.

Напомним

31 июля при обстреле Николаева погиб 74-летний владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

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