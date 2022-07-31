Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що цієї ночі місто зазнало найсильнішого за весь час обстрілу.
Під час обстрілу Миколаєва загинув власник "Нібулону" Вадатурський – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні під час обстрілу Миколаєва загинув 74-річний власник зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Вадим Івченко, передає УНН.
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"Сьогодні у Миколаєві під час масових обстрілів загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгівельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною", – повідомив нардеп.
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