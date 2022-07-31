Во время обстрела Николаева погиб владелец "Нибулона" Вадатурский – нардеп

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"Сегодня в Николаеве во время массовых обстрелов погиб известный бизнесмен, Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский вместе со своей женой", – сообщил нардеп.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что этой ночью город подвергся сильнейшему за все время обстрелу.