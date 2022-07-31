Во время обстрела Николаева погиб владелец "Нибулона" Вадатурский – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня во время обстрела Николаева погиб 74-летний владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Вадим Ивченко, передает УНН.
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"Сегодня в Николаеве во время массовых обстрелов погиб известный бизнесмен, Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский вместе со своей женой", – сообщил нардеп.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что этой ночью город подвергся сильнейшему за все время обстрелу.