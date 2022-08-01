Одна з версій - цілеспрямоване вбивство: генпрокурор про загибель Вадатурського

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"У справі було невідкладно розпочате досудове розслідування. Наразі дійсно одна із версій - це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини.", – сказав Костін.

Крім того, за його словами, у рамках розслідування кримінального провадження призначено кілька експертиз.

"Вже опитано понад 50 свідків. Тобто невідкладні слідчі дії тривають. Коли буде більше інформації - Офіс генерального прокурора дуже швидко цю інформацію оприлюднить. Безумовно, з умовами того, щоб це не зашкодило подальшому розслідуванню", - додав Костін.

Нагадаємо

31 липня під час обстрілу Миколаєва загинув 74-річний власник зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.