Одна з версій - цілеспрямоване вбивство: генпрокурор про загибель Вадатурського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін, коментуючи загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського, зазначив - слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"У справі було невідкладно розпочате досудове розслідування. Наразі дійсно одна із версій - це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини.", – сказав Костін.
Крім того, за його словами, у рамках розслідування кримінального провадження призначено кілька експертиз.
"Вже опитано понад 50 свідків. Тобто невідкладні слідчі дії тривають. Коли буде більше інформації - Офіс генерального прокурора дуже швидко цю інформацію оприлюднить. Безумовно, з умовами того, щоб це не зашкодило подальшому розслідуванню", - додав Костін.
Нагадаємо
31 липня під час обстрілу Миколаєва загинув 74-річний власник зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.