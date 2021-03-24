Одна мобильная бригада делает в среднем 47 прививок от COVID-19: в Минздраве указывают, что это невысокий показатель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Средний показатель работы одной мобильной бригады по вакцинации остается еще невысоким. В среднем по Украине 47 вакцинаций приходится на одну мобильную бригаду. Об этом сказала на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"У нас на сегодня вакцинация проводится на двух платформах - это мобильные бригады, их работает 179 бригад мобильных по иммунизации, и 341 пункт прививок. В дальнейшем в течение развертывания вакцинальной кампании у нас готовы к работе 565 пунктов вакцинации. На протяжении прошедших суток работало 179 мобильных бригад. Средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается еще невысоким. Это в среднем по Украине 47 вакцинаций на одну мобильную бригаду", - рассказала Микичак.
Детали
По ее словам, поэтому каждый день Минздрав работает с областями, и сегодня будет проведено министром очередное совещание с руководителями департаментов для того, чтобы отработать все проблемные моменты работы прививочных мобильных бригад и развертывания дальше пунктов вакцинации.
Дополнение
В Минздраве сообщили, что в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, 137 026 человек привито, из них получили 1 дозу - 137 025 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. 15 097 человек привито против COVID-19 за сутки 23 марта 2021 года в Украине.
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).