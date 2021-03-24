Одна мобільна бригада робить в середньому 47 щеплень від COVID-19: у МОЗ вказують, що це невисокий показник

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“В нас на сьогодні вакцинація проводиться на двох платформах — це мобільні бригади, їх працює 179 бригад мобільних з імунізації, та 341 пункт щеплення. Надалі впродовж розгортання вакцинальної кампанії в нас готові до роботи 565 пунктів вакцинації. Впродовж минулої доби працювало 179 мобільних бригад. Середній показник роботи однієї бригади, на жаль, залишається ще невисоким. Це в середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду”, — розповіла Микичак.

Деталі

За її словами, тому кожного дня МОЗ працює з областями, й сьогодні буде проведено міністром чергову нараду з керівниками департаментів для того, щоб опрацювати всі проблемні моменти роботи вакцинальних мобільних бригад та розгортання далі пунктів вакцинації.

Доповнення

У МОЗ повідомили, що в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, 137 026 людей щеплено, з них отримали 1 дозу — 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа. 15 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 березня 2021 року в Україні.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).