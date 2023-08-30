Один человек погиб, еще двое ранены - результаты вражеского обстрела Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты четырех районов Харьковщины. В результате вражеских обстрелов Купянска погиб человек, еще один получил ранения. Также госпитализировали в тяжелом состоянии еще одного раненого из-за атаки на поселок Дружелюбовка. Об этом сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
Вчера утром в г. Купянск обстрелом повреждены здания мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Также повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина.
В результате удара боевыми дронами по с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено админздание. В 16:00 в результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.
В с. Чернещина Изюмского района в результате удара 2 управляемыми авиабомбами повреждены коровник, сарай, автогараж и трактор МТЗ 80 агропредприятия.
В с. Дружелюбовка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранения 55-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Дополнение
28 августа в Харьковской области не было пострадавших гражданских из-за обстрелов российских оккупантов.