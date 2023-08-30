Один человек погиб, еще двое ранены - результаты вражеского обстрела Харьковщины

Детали

По данным главы ОВА, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Вчера утром в г. Купянск обстрелом повреждены здания мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Также повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина.

В результате удара боевыми дронами по с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено админздание. В 16:00 в результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

В с. Чернещина Изюмского района в результате удара 2 управляемыми авиабомбами повреждены коровник, сарай, автогараж и трактор МТЗ 80 агропредприятия.

В с. Дружелюбовка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранения 55-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дополнение

28 августа в Харьковской области не было пострадавших гражданских из-за обстрелов российских оккупантов.