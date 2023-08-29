Через ворожі обстріли на Харківщині горіла трава, обійшлося без постраждалих - ОВА

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За даними голови ОВА, минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів:



У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Куп'янського району та Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння.

Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння.

У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено будинок.

Куп'янського району пошкоджено будинок.

Він також додав, що близько 8:50 в селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.

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