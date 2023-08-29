Через ворожі обстріли на Харківщині горіла трава, обійшлося без постраждалих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Минула доба у Харківській області минула без постраждалих цивільних через обстріли російських окупантів, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів:
-
- У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.
-
- Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння.
-
- У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено будинок.
-
Він також додав, що близько 8:50 в селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.
"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маляр назвала одну з задач ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках