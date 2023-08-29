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Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области горела трава, обошлось без пострадавших - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Прошедшие сутки в Харьковской области прошли без пострадавших гражданских из-за обстрелов российских оккупантов, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов:

  • В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.
  • В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения.
  • В селе Куриловка Купянского района поврежден дом.

Он также добавил, что около 8:50 в селе Яворское Изюмского района на поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сообщил Синегубов.

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