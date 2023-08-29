Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области горела трава, обошлось без пострадавших - ОВА

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов:



В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

Купянского района и Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения.

Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения.

В селе Куриловка Купянского района поврежден дом.

Купянского района поврежден дом.

Он также добавил, что около 8:50 в селе Яворское Изюмского района на поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сообщил Синегубов.

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