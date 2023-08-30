Одна людина загинула, ще двоє поранені - результати ворожого обстрілу Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстрілювали населені пункти чотирьох районів Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська загинув чоловік, ще один отримав поранення. Також госпіталізували у важкому стані ще одного пораненого через атаку на селище Дружелюбівка. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, російські окупанти минулої доби обстрілювали населенні пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Вчора зранку у м. Куп'янськ обстрілом пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.
Внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.
У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару 2 керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.
У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.
Доповнення
28 серпня у Харківській області не було постраждалих цивільних через обстріли російських окупантів.