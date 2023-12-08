Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль

Земля Саксония-Анхальт в восточной Германии будет требовать от лиц, которые хотят стать натурализованными гражданами, письменного подтверждения того, что они признают право Израиля на существование. Об этом сообщило Центральногерманское радио MDR со ссылкой на заявление министра внутренних дел земли Саксония-Анхальт Тамары Цишанг, передает УНН.

Любой, кто подает заявление на натурализацию в Саксонии-Анхальт, теперь должен взять на себя обязательства относительно права государства Израиль на существование - отметила Тамара Цишанг.

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В указе МВД Саксонии-Анхальт указано, что право израильского государства на существование является государственным мотивом Германии. Поэтому претенденты на получение гражданства должны письменно подтвердить, "что они признают право Израиля на существование и осуждают любые усилия, направленные против существования государства Израиль".

Кроме того там говорится о том, что при натурализации стоит обратить внимание на то, есть ли доказательства антисемитских настроений среди заявителей.

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