"Одна из самых массированных атак россиян на Киев за всю войну": число пострадавших от удара РФ возросло до 30
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ на Киев пострадали 30 человек, четверо погибли. Поисковая операция продолжается, есть повреждения жилых домов в 7 районах.
До 30 возросло число пострадавших от атаки рф на Киев 14 ноября, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По обновленным данным, количество пострадавших от вражеской атаки возросло до 30 человек. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим
По данным КГГА, из-за массированной комбинированной атаки рф на Киев, по состоянию на 10:50 14 ноября, зафиксированы повреждения жилых домов в 7 районах. По информации правоохранителей, погибли четыре человека. Но под завалами еще могут быть люди. Поисковая операция продолжается.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко указал, что это "одна из самых массированных атак россиян на Киев за всю войну".
