"Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну": кількість постраждалих від удару рф зросла до 30
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф на Київ постраждали 30 людей, четверо загинули. Пошукова операція триває, є пошкодження житлових будинків у 7 районах.
До 30 зросла кількість постраждалих від атаки рф на Київ 14 листопада, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
За оновленими даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим
За даними КМДА, через масовану комбіновану атаку рф на Київ, станом на 10:50 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у 7 районах. За інформацією правоохоронців, загинули четверо людей. Але під завалами ще можуть бути люди. Пошукова операція триває.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вказав, що це "одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну".
