"Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну": кількість постраждалих від удару рф зросла до 30

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30179 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22166 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26746 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52644 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97832 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131596 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128216 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266992 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113867 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитина
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУ
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятовано
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради
Ексклюзив
09:52 • 30184 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266995 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219167 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

"Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну": кількість постраждалих від удару рф зросла до 30

Київ • УНН

 • 2418 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф на Київ постраждали 30 людей, четверо загинули. Пошукова операція триває, є пошкодження житлових будинків у 7 районах.

"Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну": кількість постраждалих від удару рф зросла до 30

До 30 зросла кількість постраждалих від атаки рф на Київ 14 листопада, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

За оновленими даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим

- повідомив голова КМВА Ткаченко.

За даними КМДА, через масовану комбіновану атаку рф на Київ, станом на 10:50 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у 7 районах. За інформацією правоохоронців, загинули четверо людей. Але під завалами ще можуть бути люди. Пошукова операція триває.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вказав, що це "одна з найбільш масованих атак росіян на Київ за всю війну".

14 з 19 російських ракет і 405 з 430 дронів знешкоджено над Україною, у тому числі 2 з 3 "Кинджалів"14.11.25, 10:01 • 2268 переглядiв

Юлія Шрамко

