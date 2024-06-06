Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

Украинские дипломаты смогли связаться с родственниками одной из погибших в железнодорожной аварии в Чехии гражданок Украины, но еще не смогли сделать этого относительно второй. Об этом рассказала консула Украины в городе Брно Анна Прошко Радио Свободе, передает УНН.

Родственников второй погибшей еще ищем, потому что родственников первой линии нет, поэтому мы ищем людей, которые имеют хоть какую-то семейную связь, и это требует большего времени - сказала представительница Украины.

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Поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария поездов. Пассажирский поезд "Прага-Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом.

Среди 4 погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов были двое граждан Украины.

Как указать в МИД Украины, консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД.