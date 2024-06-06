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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

Двое граждан Украины были среди четырех погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от чешского города Пардубице, и украинские дипломаты связались с родственниками одной жертвы, но все еще ищут родственников второй жертвы.

Общество •   •  2832 просмотра
Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в 12 регионах Украины, включая Киев, и предупредило о возможных перебоях в работе объектов критически важной инфраструктуры.

Общество •   •  3269 просмотра
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

Во Львове и области ввели аварийные отключения

Из-за превышения лимита мощности во Львове и области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  3494 просмотра
Во Львове и области ввели аварийные отключения

Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

Война •   •  4575 просмотра
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.

Война •   •  7444 просмотра
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.

Война •   •  6895 просмотра
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

В Одесской области ввели аварийные отключения света

В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.

Общество •   •  7703 просмотра
В Одесской области ввели аварийные отключения света

Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.

политика •   •  7231 просмотра
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.

политика •   •  8215 просмотра
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.

Война •   •  8898 просмотра
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"