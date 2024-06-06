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Одна з загиблих українок на залізниці в Чехії не має родичів першої лінії – консулка

Київ • УНН

 • 55138 перегляди

Двоє громадян України були серед чотирьох загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів недалеко від чеського міста Пардубіце, і українські дипломати зв'язалися з родичами однієї жертви, але все ще шукають родичів другої жертви.

Українські дипломати змогли звʼязатися з родичами однієї із загиблих у залізничній аварії в Чехії громадянок України, але ще не змогли зробити цього щодо другої. Про це розповіла консулка України в місті Брно Анна Прошко Радіо Свободі, передає УНН.

Родичів другої загиблої ще шукаємо, тому що родичів першої лінії немає, тому ми шукаємо людей, які мають хоч якийсь родинний звʼязок, і це потребує більшого часу

– сказала представниця України.

Доповнення

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом.

Серед 4 загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів були двоє громадян України.

Як вказати в МЗС України, консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
prahaПрага
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
cheska-respublikaЧеська Республіка
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