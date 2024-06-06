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Двоє українців стали жертвами зіткнення поїздів у Чехії - МЗС

Двоє українців стали жертвами зіткнення поїздів у Чехії - МЗС

Київ • УНН

 • 32576 перегляди

Двоє громадян України були серед 4 загиблих і 34 поранених в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів недалеко від Пардубіце, Чеська Республіка.

Двоє громадян України були серед 4 загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного поїздів недалеко від Пардубіце у Чехії, повідомила у коментарі консульська представниця МЗС України, ШІ-аватар Вікторія Ші, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. 

До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині потяга. 

На місці аварії був оперативно створений координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.

За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове

- вказали у МЗС.

Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

У Чехії внаслідок зіткнення потяга, що прямував в Україну, з вантажним, зросла кількість постраждалих06.06.24, 08:37 • 20329 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
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