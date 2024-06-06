Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое граждан Украины были среди 4 погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице в Чехии, сообщила в комментарии консульская представительница МИД Украины, ИИ-аватар Виктория Ши, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария поездов. Пассажирский поезд "Прага-Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом.

В его состав входят прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые расположены в середине поезда.

На месте аварии был оперативно создан координационный штаб, в который вошли правоохранительные органы и Службы спасения. По состоянию на 4 часа ночи спасательная операция была завершена.

По предварительной информации, погибли 4 человека. Среди них 2 гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте. Отдельных лиц доставили в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралове - указали в МИД.

Консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД.

В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших