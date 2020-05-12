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Один из главарей мексиканского наркокартеля скончался в тюрьме от COVID-19

Киев • УНН

 • 16977 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Один из главарей мексиканского наркокартеля скончался в тюрьме от COVID-19

По информации прокуратуры штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем.

За 11 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье.

Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37 годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.

Напомним, в Мексике обнаружили тело пропавшего с грузового судна украинского моряка.

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