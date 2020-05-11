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В Мексике обнаружили тело пропавшего с грузового судна украинского моряка - МИД

Киев • УНН

 • 21914 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Мексике с борта грузового судна пропал украинец - член экипажа. Его тело нашли местные рыбаки. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

В Мексике обнаружили тело пропавшего с грузового судна украинского моряка - МИД

"10 мая 2020 года в посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту города Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что когда моряка не выявили на борту судна, капитан инициировал его поиски в море, а о происшествии сообщили администрацию порта города Масатлан.

"К поисковым работам были привлечены средства военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая этого года, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - отметил Погорельцев.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканские правоохранительные органы проводят расследование.

"Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Мексике", - добавил представитель МИД.

Напомним, в Нидерландах за бортом судна Regal Princess обнаружили тело украинки.

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